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بعد تبادل إطلاق النار.. أفغانستان وباكستان تُعيدان فتح المعبر الحدودي

منذ 6 دقائق
علما أفغانستان وباكستان

علما أفغانستان وباكستان

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أعلن مسؤول باكستاني كبير لرويترز، أنّ المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أعيد فتحه اليوم الجمعة، وذلك بعد إغلاقه لمدة تسعة أيام.

وكان معبر طورخم الحدودي بين الدولتين المتجاورتين مغلقًا منذ الأسبوع الماضي، بعد أن تبادلت قوات من الجانبين إطلاق النار، مما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع.

وقال مسؤول أمني في طورخم، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إنّ “سلسلة من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والأفغان حلت المشكلة، وتم فتح الحدود”.

وأضاف أنّ آلاف المركبات المحملة عالقة على جانبي الحدود عند نقطة العبور الواقعة في شمال غرب باكستان.

وقالت باكستان إنّ إدارة طالبان حاولت التعدي على أراضيها بتشييد “مبنى غير قانوني” واتهمت القوات الأفغانية “بإطلاق النار بشكل عشوائي”.

وقالت وزارة خارجية طالبان إنّ قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على القوات الأفغانية أثناء قيامها بإصلاح موقع أمني قديم بالقرب من الحدود.

وكانت العلاقات بين الجارتين متوترة في بعض الأحيان، بخاصة بسبب النزاعات الحدودية واتهامات باكستان للمسلحين بشن هجمات على أراضيها انطلاقًا من قواعد في أفغانستان. وتنفي السلطات الأفغانية ذلك.

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