في أول تعليق لترامب بعد تبرئته: حركتي السياسية "بدأت للتوّ"

رحّب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت بتبرئته في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على التمرد اثر حادثة الكابيتول، معتبرا أن حركته السياسية قد “بدأت للتو”.

وقال ترامب في بيان إن “حركتنا التاريخية والوطنية والجميلة لجعل الولايات المتحدة عظمية مجددا قد بدأت لتوها”.

وأضاف “في الاشهر المقبلة لدي الكثير لأتشاركه معكم، وأنا أتطلع لمواصلة رحلتنا الرائعة معا لتحقيق العظمة الأميركية لشعبنا بأجمعه”.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد رفض السبت إدانة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وتوصل الديمقراطيون وجهة الدفاع الى اتفاق يتيح تجنب استدعاء شهود ومواصلة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق.

وأعلن الجانبان الاتفاق خلال جلسة علنية لمجلس الشيوخ الذي يحاكم ترمب منذ الثلاثاء بتهمة “الحض على التمرد”.