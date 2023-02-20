بعد تحذيرات مقلقة.. إدارة الكوارث التركية تطمئن: "لا تسونامي"

ألغت هيئة إدارة الكوارث في تركيا مساء الإثنين التحذير الاحترازي الذي كانت قد أصدرته في وقت سابق بخصوص ارتفاع منسوب مياه البحر، إثر الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد.

وكانت الرئاسة التركية قد طلبت بدورها من السكان الابتعاد عن السواحل في هاتاي خشية ارتفاع مستوى مياه البحر بعد الزلزال، كما طلبت إدارة الكوارث التركية الابتعاد عن الشواطئ فورًا.

كما حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، من خطر وقوع موجات تسونامي في تركيا وإيطاليا وفرنسا واليونان والبرتغال في أعقاب زلزال تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان: “نظرا لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر حتى 50 سنتيمترًا بعد الزلازل، يطلب من المواطنين عدم الاقتراب من شاطئ البحر”. وعادت وألغت هذا التحذير.

ويذكر أنه بعد زلزال 6 فبراير، غمرت المياه جزء من شوارع مدينة إسكندرون بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، عن تفعيل تحذير من حدوث تسونامي في تركيا واليونان وفرنسا وإيطاليا.

وطالبت إدارة ولاية مرسين التركية، المواطنين بالابتعاد عن ساحل البحر بعد الزلزال محذرة من مخاطر ارتفاع مستواه.