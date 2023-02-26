بعد تحذيره من "أسبوع حرج".. خبير الزلازل الهولندي يكشف "خريطة الرعب الحمراء"

بعد نفيه توقعًا نسب إليه، بشأن هزة قوية تطال عددًا من البلدان، كشف خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، عن المناطق التي يمكن أن تشهد زلازل كبيرة.

ونشر هوغربيتس تغريدة من موقع “مؤشر هندسة النظام الشمسي” SSGEOS ، الذي يشارك من خلاله توقعاته، قال فيها: “سأناقش هذه الخريطة في إحدى الفيديوهات الخاصة بي”.

وتضمن منشور SSGEOS خريطة تظهر “المناطق التي تتمتع باحتمالات نشوء زلزال قوي فيها (قوتها أقل أو تساوي 8.5 درجات على مقياس ريختر)، والتي كانت هادئة لفترة طويلة نسبيا. يمكن أن تتعرض إحدى هذه المناطق لزلزال كبير في المستقبل القريب”.

وقال منشور آخر وضعه هوغربيتس على حسابه: “لا يتم رسم الخطوط المظللة باللون الأحمر في منشورنا بشكل عشوائي. إنها مرتبطة بخطوط الصدع في المنطقة. يجب على الصحافيين إجراء بعض الأبحاث لتجنب نشر معلومات كاذبة”.

I will discuss this map in one of the next video updates. https://t.co/tD867HIsx2 — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 25, 2023

The red shaded lines in our post are not randomly drawn. They are related to fault lines in the region. Journalists should do some research to avoid spreading false information. https://t.co/ezJccQrbPB pic.twitter.com/qcKUPLIJsT — SSGEOS (@ssgeos) February 25, 2023

الأسبوع الخطير

بعد الزلزال الذي ضرب، صباح الخميس، طاجيكستان قرب حدود الصين، عاد هوغربيتس، ليتصدر عناوين الأخبار مجددًا، بفضل توقعه للزلزال، وتحذيره من “أول أسبوع في آذار/ مارس”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره خبير الزلازل الهولندي في نشرته اليومية، بتاريخ 19 فبراير الجاري.

وتوقع هوغربيتس أن هناك “نشاطا زلزاليا بالمنطقة الواقعة قرب الحدود الصينية”، وأضاف أنه “ربما تحدث هزة أرضية في يوم 21 أو 22 من الشهر الجاري”، وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين، نظرا لحدوث زلزال طاجيكستان في الساعات الأولى من صباح الـ 22 من شباط/ فبراير.

وحذر هوغربيتس من أن “الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس سيكون حرجا”، وذلك في مقطع فيديو جديد.

وأوضح أنه “قد تحدث بعض الزيادة الزلزالية في الفترة ما بين 25 و26 شباط/ فبراير، لكن ربما ليس كثيرا”، لافتا إلى أن “الأسبوع الأول من آذار/ مارس سيكون حرجا”.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك هندسة كوكبية وقمرية كبيرة. في الثاني من آذار/ مارس، نرى مجموعة من هندسة الكواكب الحرجة، وأيضا في الرابع والخامس”.

واختتم قائلا: “يمكننا أن نشهد زيادة كبيرة في الزلازل، وبعض الأحداث الزلزالية القوية في الأسبوع الأول من آذار/ مارس”، مشيرا إلى أنه “سيخوض في تفاصيل الأسبوع الأول من مارس في أحد التحديثات التالية (الفيديوهات التي ينشرها)”.