بعد تحسن الجو.. إعادة حركة الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة في مصر

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة بشمال مصر الأربعاء إعادة حركة الملاحة بالميناءين بعد تحسن الأحوال الجوية.

وذكرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن حركة الملاحة وتداول البضائع عادت إلى طبيعتها بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجوية.

وكان بيان صادر عن الهيئة الاثنين قد أعلن غلق بوابة دخول السفن إلى أرصفة الميناء، أو ما يعرف بالبوغاز، في ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجوية حرصا على الأفراد والممتلكات.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية نهاد شاهين الأربعاء إلى أن الجهات المعنية ستستمر في متابعة الأحوال الجوية تحسبا لوجود ما يستدعي إعادة غلق البوغاز حفاظا على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية.