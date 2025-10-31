الجمعة 9 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 31 أكتوبر 2025 |
بعد تراجع النفط عالميًا.. أرامكو وسوناطراك تخفّضان أسعار غاز البترول المسال لشهر نوفمبر

منذ 12 دقيقة
أرامكو وسوناطراك

في ظلّ ضعف أسعار النفط وزيادة المعروض العالمي، خفّضت شركتا أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية الأسعار الرسمية لبيع غاز البترول المسال لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة تراوحت بين 3.2% و4%، وفق ما أفاد به متعاملون في السوق.

وقامت أرامكو بخفض سعر البروبان بمقدار 20 دولاراً ليُسجّل 475 دولاراً للطن، كما قلّصت سعر البوتان بـ 15 دولاراً ليصل إلى 460 دولاراً للطن.

ويُعد كلّ من البروبان والبوتان من مشتقات غاز البترول المسال (LPG)، ويختلفان في درجات الغليان، ويُستخدمان بشكل أساسي في وقود السيارات والتدفئة إضافةً إلى كونهما مادتين أساسيتين في صناعات البتروكيماويات.

أما سوناطراك، فخفضت سعر البروبان لشهر نوفمبر بمقدار 15 دولاراً ليهبط إلى 455 دولاراً للطن، في حين أبقت سعر البوتان دون تغيير عند مستوى 465 دولاراً للطن.

وتُعد الأسعار الرسمية لأرامكو مرجعاً رئيسياً لتسعير عقود توريد غاز البترول المسال من الشرق الأوسط إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ، بينما تُستخدم أسعار سوناطراك كمؤشر تسعير لمنطقة حوض البحر المتوسط والبحر الأسود، بما في ذلك تركيا.

    المصدر :
  • رويترز

