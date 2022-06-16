الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تراجع 5 أسابيع.. الصحة العالمية تعلن ارتفاع وفيات كورونا

منذ ساعة واحدة
مقبرة لضحايا كورونا في اليمن

مقبرة لضحايا كورونا في اليمن

A A A
طباعة المقال

أعلنت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة، الصادر الخميس الواقع في 16 حزيران، عن 8700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مع قفزة بنسبة 21% في الأميركتين وزيادة بنسبة 17% في غرب المحيط الهادئ.

وأضافت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في الانخفاض، حيث سجلت حوالي 3.2 مليون حالة جديدة الأسبوع الماضي، ما يزيد من تراجع الإصابات منذ ذروتها في كانون الثاني الماضي.

ومع ذلك حدثت طفرات كبيرة في العدوى في بعض المناطق، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا زيادات بلغت 58 و33% على التوالي.

يذكر أن بعد 5 أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات على مستوى العالم بنسبة 4% الأسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق هذا الأسبوع: “نظرا لأن العديد من البلدان خفضت الرقابة والاختبارات، فإننا نعلم أن هذا العدد لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ. لا يوجد مستوى مقبول من الوفيات الناجمة عن الفيروس بالنظر إلى أن المجتمع العالمي لديه الآن اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص لوقف انتشار الفيروس”.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

الذهب
توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
كوريا الجنوبية
توقّعات بتباطؤ النمو وتسارع وتيرة التضخم في كوريا الجنوبية
السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات أم درمان

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
عادل امام
تدهور الحالة الصحية للفنان عادل امام.. والعائلة تخرج عن صمتها
مصرف لبنان
أحلام "صيرفة" تتبدّد... ومصارف تعيد الملايين "منقوصة"!