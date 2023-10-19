بعد تركيا.. مصر تنضم للدول التي أعلنت الحداد على شهداء المعمداني

مجزرة مروعة في مستشفى الأهلي المعمداني بعد استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي

انضمت مصر إلى الدول العربية والإسلامية التي أعلنت الحداد العام على شهداء وضحايا مستشفى المعمداني في غزة بعد استهدافه بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة مئات آخرين.

تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء الحداد الوطني في البلاد 3 أيام وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد والسفارات احتراما لآلاف الشهداء في فلسطين الذين فقدوا حياتهم والذين أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين.

وقال أردوغان عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا) “نحن في تركيا نشعر في داخل قلوبنا بحجم الآلام الكبيرة التي يعيشها أشقاؤنا الفلسطينيون، لذا تم إعلان الحداد الوطني في بلادنا لمدة 3 أيام احتراما لآلاف الشهداء، ومعظمهم من الأطفال والمدنيين الأبرياء”.

مصر

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان نشرته عبر فيسبوك أمس الأربعاء إن ذلك يأتي حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

فلسطين

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “الحداد العام لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادا على شهداء مجزرة مستشفى المعمداني وعلى جميع شهداء شعبنا”.

الجامعة العربية

أصدرت جامعة الدول العربية قرارا بتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام “حدادا على سقوط المئات من الشهداء والجرحى في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني”.

الأردن

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قرارا بإعلان الحداد العام في المملكة لمدة 3 أيام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة الذين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأشار مجلس الوزراء في بيان مساء أول أمس الثلاثاء إلى أنه بموجب إعلان حالة الحداد ستنكس الأعلام فوق الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.

وقال الملك الأردني عبد الله الثاني إن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها.

لبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مذكرة حكومية أن يوم الأربعاء هو يوم حداد وطني على الشهداء والضحايا الذين يسقطون نتيجة المجازر والاعتداءات التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.

العراق

أعلنت الحكومة العراقية مساء أول أمس الثلاثاء الحداد 3 أيام على ضحايا غزة، وأدانت القصف الإسرائيلي الهمجي على مستشفى المعمداني.

موريتانيا

أعلنت موريتانيا الحداد على أرواح ضحايا الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل في المستشفى المعمداني في غزة وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام.

سوريا

أعلنت الحكومة السورية الحداد العام 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في مدينة غزة الذي دمره قصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد أكثر من 500 شخص.

وكانت دول عربية وإسلامية أخرى قد أعلنت في وقت سابق أيضا الحداد على أرواح ضحايا المستشفى المعمداني في غزة.