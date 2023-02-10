بعد تصريحات اوكرانيا.. موسكو لا تصدق تعهدات كييف

نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية الجمعة أن موسكو لا تصدق تعهدات كييف بأنها لن تستخدم أسلحة غربية بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية.

كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد ذكر هذا الأسبوع أن كييف لن تستخدم سوى الأسلحة التي تخطط الولايات المتحدة لتزويدها بها لقصف القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وقال أليكسي بوليشوك، رئيس قسم في الوزارة لوكالة الإعلام الروسية، “لا يمكن أن تكون هناك ثقة في مثل هذه التصريحات لأن السلطات الأوكرانية أثبتت مرارا وتكرارا أنها غير جديرة بالثقة وغير قادرة على إبرام اتفاقات”.

وتعتبر روسيا العديد من المناطق الأوكرانية المحتلة أراضيها بعد إجراء استفتاءات هناك العام الماضي.