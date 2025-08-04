الأثنين 10 صفر 1447 ﻫ - 4 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تصريحات ترامب.. موسكو تدعو للتهدئة في الخطاب النووي

منذ 25 دقيقة
الكرملين. رويترز

الكرملين. رويترز

A A A
طباعة المقال

قال الكرملين اليوم الاثنين إن على الجميع توخي الحذر بشأن الخطاب النووي، وذلك في أول رد له على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بإعادة تمركز غواصتين نوويتين أمريكيتين.

وقلل دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، من أهمية تصريحات ترامب قائلا إن من الواضح أن الغواصتين كانتا في حالة تأهب قتالي بالفعل. وأضاف أن موسكو لا تود الدخول في جدال مع ترامب حيال هذه القضية.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في “مناطق مناسبة” ردا على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بشأن خطر نشوب حرب بين البلدين المسلحين نوويا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسلحين من نيجيريا
أكثر من 60 مختطفاً بهجوم مسلح في نيجيريا.. والشرطة تلتزم الصمت
منطقة اليورو (رويترز)
تراجع معنويات المستثمرين في منطقة اليورو بعد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا
علم فلسطين
غزة تحت القصف
أكسيوس: مشرعون ديمقراطيون يحثون واشنطن على دعم الدولة الفلسطينية

الأكثر قراءة

بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟
العلم اللبناني
اتّصالات مكثّفة.. منعاً لـ"تفجير" الحكومة وعودة شبح الحرب