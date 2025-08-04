بعد تصريحات ترامب.. موسكو تدعو للتهدئة في الخطاب النووي

قال الكرملين اليوم الاثنين إن على الجميع توخي الحذر بشأن الخطاب النووي، وذلك في أول رد له على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بإعادة تمركز غواصتين نوويتين أمريكيتين.

وقلل دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، من أهمية تصريحات ترامب قائلا إن من الواضح أن الغواصتين كانتا في حالة تأهب قتالي بالفعل. وأضاف أن موسكو لا تود الدخول في جدال مع ترامب حيال هذه القضية.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه أمر بنشر غواصتين نوويتين في “مناطق مناسبة” ردا على تصريحات للرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف بشأن خطر نشوب حرب بين البلدين المسلحين نوويا.