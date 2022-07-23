السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تصريحات واشنطن حول سرقة العملة المشفرة.. كوريا الشمالية تندد

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

نددت كوريا الشمالية اليوم الواقع في 23 تموز 2022 بتصريحات مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض حول قدرات بيونجيانج في مجال الهجمات الإلكترونية، وقالت إنها ستستمر في التصدي لما وصفته بالعدوان الأمريكي عليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن وصف كوريا الشمالية بأنها “مجموعة من المجرمين” يكشف الوجه الحقيقي لسياسة واشنطن المعادية لكوريا الشمالية.

وقالت آن نيوبيرجر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للتكنولوجيا الإلكترونية والتكنولوجيا الناشئة، يوم الأربعاء إن الكوريين الشماليين هم عصابة إجرامية “في هيئة دولة” تسعى لكسب المال.

ويسود اعتقاد كبير بأن كوريا الشمالية لديها الآلاف من المتسللين المدربين وبأن سرقة العملات المشفرة أصبحت مصدرا رئيسيا لتمويل البلد المبتلى بالعقوبات وبرامج أسلحته.

ونقلت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله “كشفت الإدارة الأمريكية‭‭ ‬‬أخيرا عن الصورة الحقيقية لسياستها العدائية الأشد خسة والتي كانت مستترة تحت غطاء ‭’‬الحوار دون قيود‭’‬ و‭’‬الانخراط الدبلوماسي‭’‬”.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث قوله “بطريقة مماثلة ستتصدى كوريا الشمالية للولايات المتحدة، ‭‬‬وهي المجموعة الوحيدة دون غيرها من المجرمين في العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاجات في تونس- أرشيفية
مئات المتظاهرين بسبب دستور تونس الجديد
الصحة العالمية
جدري القردة.. انقسام بين خبراء الصحة العالمية بشأن إعلان حالة طوارئ
السجون الاسرائيلية
إضراب 40 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل عن الطعام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ميشال عون
بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
جريمة- تعبيرية
جريمة مروعة تهز النبعة.. قُتل على يد شبان سوريين بسبب علاقة عاطفية
فريق صوت بيروت إنترناشونال
فريق صوت بيروت إنترناشونال يتعرض لمطاردة وتهديد بالقتل في الجنوب