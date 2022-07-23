بعد تصريحات واشنطن حول سرقة العملة المشفرة.. كوريا الشمالية تندد

نددت كوريا الشمالية اليوم الواقع في 23 تموز 2022 بتصريحات مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض حول قدرات بيونجيانج في مجال الهجمات الإلكترونية، وقالت إنها ستستمر في التصدي لما وصفته بالعدوان الأمريكي عليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن وصف كوريا الشمالية بأنها “مجموعة من المجرمين” يكشف الوجه الحقيقي لسياسة واشنطن المعادية لكوريا الشمالية.

وقالت آن نيوبيرجر، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي للتكنولوجيا الإلكترونية والتكنولوجيا الناشئة، يوم الأربعاء إن الكوريين الشماليين هم عصابة إجرامية “في هيئة دولة” تسعى لكسب المال.

ويسود اعتقاد كبير بأن كوريا الشمالية لديها الآلاف من المتسللين المدربين وبأن سرقة العملات المشفرة أصبحت مصدرا رئيسيا لتمويل البلد المبتلى بالعقوبات وبرامج أسلحته.

ونقلت وكالة‭‭ ‬‬الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله “كشفت الإدارة الأمريكية‭‭ ‬‬أخيرا عن الصورة الحقيقية لسياستها العدائية الأشد خسة والتي كانت مستترة تحت غطاء ‭’‬الحوار دون قيود‭’‬ و‭’‬الانخراط الدبلوماسي‭’‬”.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث قوله “بطريقة مماثلة ستتصدى كوريا الشمالية للولايات المتحدة، ‭‬‬وهي المجموعة الوحيدة دون غيرها من المجرمين في العالم”.