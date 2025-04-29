بعد تصريح بوتين.. الكرملين يعلق: لم يصل رد من كييف حتى الآن!

أعلن الكرملين أنه لم يصل رد من كييف حتى الآن، وذلك بعد تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف السبت استعداده لمفاوضات دون شروط مسبقة مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن كييف لم تستجب للعديد من العروض التي قدمها الرئيس الروسي لبدء مفاوضات سلام مباشرة وإن التركيز الأساسي لموسكو ينصب على بدء هذه العملية.

كما قال “إن روسيا لا تستطيع الرد على اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما دون تسوية جميع الخلافات الدقيقة”.

وكانت أوكرانيا صرحت الاثنين، أنها تريد هدنة فورية مع روسيا “لمدة 30 يوماً على الأقل”، بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وقف لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام من الثامن حتى نهاية العاشر من مايو (أيار) المقبل.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا في منشور على منصة “إكس”: “إذا كانت روسيا تريد السلام حقاً، فعليها وقف إطلاق النار فوراً. لماذا الانتظار حتى 8 مايو (أيار)؟”، داعياً إلى وقف إطلاق النار “لمدة 30 يوماً على الأقل”.

في المقابل ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بما اعتبره “محاولة تلاعب” بعد إعلان بوتين.

من جهته، أكد البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد وقفاً “دائماً” لإطلاق النار في أوكرانيا وليس فقط هدنة مؤقتة على غرار تلك التي أعلنها بوتين.