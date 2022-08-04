بعد تصفية الظواهري.. قائمة لأخطر 10 مطلوبين في العالم

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم ”القاعدة“ أيمن الظواهري بغارة جوية في أفغانستان مطلع الأسبوع الجاري، ومن قبله الزعيم السابق أسامة بن لادن، تتجه الأنظار الآن إلى قائمة أكثر الأشخاص المطلوبين في العالم.

وتم إدراج تجار مخدرات ورجال عصابات و“إرهابيين“ في هذه القائمة، التي رصدتها صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، وتضم حالياً كلاً من:

”إل راتون“

يعرف المكسيكي أوفيديو غوزمان لوبيز، باسم ”إل راتون“، وهو أحد تجار المخدرات وعضو رفيع المستوى في ”كارتل سينالوا“ الإجرامي، كما أنه ابن تاجر المخدرات الشهير خواكين ”إل تشابو“ غوزمان، الذي كان المجرم الأخطر في العالم.

منذ اعتقال والده، انتقلت السيطرة إلى ”إل راتون“ على ”كارتل سينالوا“، فوضع المسؤولون الأمريكيون مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

ويعتقد أنه يشرف حاليًا على حوالي 11 مختبرا لتصنيع مخدر ”ميثامفيتامين“ في ولاية ”سينالوا“، التي تنتج ما يقدر بنحو 3000 إلى 5000 رطل شهريا، كما أنه متورط في جرائم قتل، منها قتل مغنٍّ مكسيكي شهير رفض الغناء في حفل زفافه.

أليكسيس فلوريس

يعتبر المواطن الهندوراسي، أليكسيس فلوريس، من أشهر المطلوبين في العالم لتورطه في اختطاف وقتل فتاة تبلغ من العمر 5 اعوام في فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

تم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة في أواخر عام 2000، وعثر على جثتها ”مخنوقة“ في وقت لاحق بشقة. ولم يظهر فلوريس منذ ذلك الحين، ويعتقد أنه هرب إلى موطنه هندوراس.

روجا إغناتوفا

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى القبض على المحتالة البلغارية الألمانية روجا إغناتوفا، المعروفة باسم ”ملكة العملات المشفرة“.

ومنذ 2014، قامت إغناتوفا بالاحتيال على العديد من المستثمرين في جميع أنحاء العالم بمليارات الدولارات، باعتبارها رئيسة ومؤسسة مخطط بونزي المعروف باسم OneCoin، وهو إحدى أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ.

ومن أجل تنفيذ المخطط، قدمت إغناتوفا، بيانات وإقرارات كاذبة من أجل الحصول على استثمارات في OneCoin، وفي 2017، سافرت من بلغاريا إلى أثينا، ولم يحدد مكانها بعد ذلك.

خوسيه هيرنانديز

تمت إضافة خوسيه رودولفو هيرنانديز، المعروف باسم ”آل جاتو“ إلى قائمة أكثر الهاربين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي في 2020.

جاء ذلك نتيجة تورطه المزعوم في جرائم قتل مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى دوره في منظمة لتجارة المخدرات.

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة بعرض مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلوت للقبض عليه.

يولان كارياس

يعتبر يولان كارياس من أخطر الأشخاص المطلوبين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بسبب تورطه في مجموعة كاملة من جرائم العنف، بما في ذلك قيادة عصابة ”MS-13“ في هندوراس.

وقدم المذكور الدعم والموارد لعصابة ”مارا سالفاتروتشا“ أو (MS-13) في أمريكا الوسطى والولايات المتحدة متمثلة في الأسلحة النارية والمخدرات والنقود.

ويزعم أيضا أنه مسؤول عن دعم شحنات متعددة من الكوكايين عبر هندوراس إلى الولايات المتحدة، والمشاركة في جرائم قتل أعضاء العصابات المتنافسة.

سراج الدين زريقات

يعتبر سراج الدين زريقات، الزعيم الغامض لكتائب عبد الله عزام، وهي منظمة ”إرهابية“ لها علاقات وثيقة بتنظيم القاعدة، وتقاتل المنظمة حاليا في سوريا ولبنان، وهي مسؤولة عن العديد من الفظائع في المنطقة.

جوليو أليكس دياز

تسعى إدارة مكافحة المخدرات للقبض على تاجر المخدرات الغامض، جوليو دياز، بتهم متعددة. ودياز هارب منذ 2016 ولا يعرف سوى القليل عن مكان وجوده.

ويعتقد أن لديه علاقات وثيقة مع أقوى ”الكارتلات“ في العالم التي ساعدته على البقاء مختبئا لفترة طويلة.

كيني جينغ أنغ تشين

يعتبر مهرب الهيروين، كيني جينغ أنغ تشين، من أكثر المطلوبين لارتكابه سلسلة من الجرائم، بما في ذلك استخدام الأطفال لنقل المخدرات، بالإضافة إلى الاتجار في الهيروين وحمل سلاح ناري أثناء تهريب المخدرات.

سيميون موغيليفيتش

يصف مكتب التحقيقات الفيدرالي رجل العصابات الروسي سيميون موغيليفيتش، بأنه أخطر رجل عصابات في العالم، وتم اتهامه بالمتاجرة بالأسلحة، وجرائم القتل المتعمد والابتزاز والاتجار بالمخدرات والدعارة

ويعتبر موغيليفيتش مطلوبا لمشاركته في مخطط بملايين الدولارات للاحتيال على آلاف المستثمرين في أسهم شركة عامة تأسست في كندا بين عامي 1993 و1998.

ومن المعروف أن موغيليفيتش يعيش في موسكو ويتمتع بالحماية، ويقال إن لديه علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

علي الحوري

اتهم علي سعيد بن علي الحوري، بارتكاب العديد من الجرائم المروعة بما في ذلك قتل مواطنين أمريكيين.

ويعتبر الحوري عضوا في منظمة ”حزب الله الحجاز“ الشيعية، وقد وجهت إليه تهمة تفجير المجمع السكني العسكري في منطقة الخبر بالمملكة العربية السعودية في 1996.

وتم تخصيص مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بأية معلومات تساعد في القبض عليه.