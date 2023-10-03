بعد تصويت تجنب الإغلاق.. نائب جمهوري يقدم قرارًا بإقالة مكارثي

قام النائب الأمريكي الجمهوري المتشدد مات جيتس، الاثنين، بتحرك يهدف لإقالة كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب، بعد أن تجنب مكارثي بفارق ضئيل إغلاقا جزئيا للحكومة من خلال إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

وقدم جيتس ما يسمى “اقتراح إخلاء” والذي سيؤدي إلى إجراء تصويت على إقالة مكارثي، وهو جمهوري، من منصب رئيس المجلس.

وبعد لحظات من التحرك المرتقب في مجلس النواب، عقد جيتس مؤتمرا صحفيا مرتجلا أقر فيه بأن جهوده قد تفشل، على الأقل في المحاولة الأولى.

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن خمسة انشقاقات لتهديد قبضة مكارثي على المنصب، إذا صوت كل الديمقراطيين ضده.

ويشعر جيتس وغيره من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين بالغضب من اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين لتمرير تمديد مؤقت للتمويل يوم السبت أدى إلى تفادي الإغلاق الجزئي للحكومة.

المتشددون يخططون لاستبدال مكارثي

تخطط مجموعة من الجمهوريين اليمينيين المتطرفين في مجلس النواب لمحاولة عزل كيفن مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تضع المجلس في مزيد من الفوضى وسط إغلاق محتمل للحكومة، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على الجهد الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الخاصة.

كما يتجمع بعض أعضاء الفصيل اليميني المتطرف في الحزب حول ترشيح عضو في فريق قيادة مكارثي، النائب توم إيمر (مينيسوتا)، ليكون المتحدث التالي إذا تمكنوا من الإطاحة بمكارثي بنجاح، وفقاً لهؤلاء الأشخاص.

ويعتقد الأعضاء أن إيمير أكثر انسجاماً مع مخاوفهم وسيحقق نتائج متحفظة بشكل أفضل.

إن الجهود المبذولة لاستبدال مكارثي بأحد كبار نوابه هي أحدث مثال على الحدة والفوضى التي قلبت مؤتمر الحزب الجمهوري هذا العام ووضعت الكونغرس على طريق إغلاق الحكومة.

فيما حذر الكثيرون داخل مؤتمر الحزب الجمهوري، بما في ذلك حلفاء مكارثي، منذ فترة طويلة من أن قيادة مكارثي سيتم اختبارها خلال المعركة لتمويل الحكومة بسبب الوعود التي قدمها للمشرعين اليمينيين المتطرفين في يناير للفوز بمطرقة رئيس مجلس النواب.