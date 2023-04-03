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بعد تضارب الأنباء بشأنها.. قائد القوات البريّة الأوكرانيّة يزور باخموت

منذ 16 ثانية
معارك عنيفة في باخموت

معارك عنيفة في باخموت

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على وقع تضارب الأنباء بشأن السيطرة عليها، زار قائد القوات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، باخموت، اليوم الإثنين، ونفى على قناته عبر “تليغرام” سيطرة الروس عليها.

وقال: “التقيت بالجنود والقادة الذين دمروا أسطورة مناعة الفاغنريين (قوات مجموعة فاغنر الخاصة) والمظليين الروس، العدو يضعف ويحاول التستر على إخفاقاته بالمزيد من التزوير حول السيطرة على باخموت. لكن الحقيقة هي أنهم لا ينجحون في السيطرة عليها”.

وأكد سيرسكي أن عمل القوات المسلحة الأوكرانية يدحض كل الجهود التي يبذلها رجال الدعاية الروس.

هذا وشهدت الجبهة الأوكرانية الروسية، اليوم الاثنين، محاولة الجيش الروسي بسط السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما تستمر كييف في المقاومة المستميتة مدعومة من القوى الغربية، بالسلاح والعتاد العسكري.

ومن جانبه، أكد مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين، الاثنين، رفع العلم الروسي فوق مقر إدارة باخموت (أرتيوموفسك)، مؤكداً أن قواته سيطرت على هذه المدينة “بالمعنى القانوني”، فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه ما زال “مسيطرا” على باخموت شرقي أوكرانيا.

فيما رد أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، قائلا إنه لا صحة لما تردد عن سيطرة روسيا على مدينة باخموت، مؤكدا أن المدينة لا تزال “أوكرانية”، وأضاف عبر تويتر أن هذا الأمر “ليس حتى قريبًا من الواقع”.

بدورها، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على “فيسبوك”: “العدو لم يوقف هجومه على باخموت. لكن المدافعين الأوكرانيين يسيطرون بشجاعة على المدينة وصدوا الكثير من هجمات العدو”.

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