بعد تضارب الأنباء.. رئيس مجلس محافظة طهران يكشف التفاصيل ويضع نفسه في الحجر الصحي

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قال رئيس مجلس محافظة طهران محسن هاشمي، اليوم السبت، إنه أجرى تحاليل فيروس “كورونا” ووضع نفسه في الحجر الصحي بسبب تخوفه من الإصابة.

وقال هاشمي إنه اجتمع سابقا بعمدة المنطقة 13 في طهران مجتبی رحمن زاده الذي أجرى 4 فحوصات أثبتت ثلاثة منها أنه مصاب بـ”كورونا” بينما نفت محافظة طهران تأييد إصابته.

وأضاف هاشمي أن عمدة المنطقة 13 في طهران أبلغه أنه يعتقد أنه أصيب بالفيروس بعد مشاركته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة في الـ11 من الشهر الجاري.

وعقد مجلس بلدية طهران اليوم اجتماعا ناقش فيه إغلاق المجلس لمدة أسبوع لكن تقرر مواصلة العمل فيه مع احتمال تعطيل الاجتماعات نظرا لتغيب الأعضاء.

وفي وقت سابق نفت محافظة طهران نبأ إصابة أحد مسؤوليها بفيروس “كورونا” مؤكدة أنه مصاب بزكام شديد ويخضع للعلاج في المشفى بسبب إصابة في الرئة.

وجاء نفي المحافظة بعد أن تناقلت وسائل إعلام نبأ يقول إن مسؤولا إيرانيا ثبت بعد الفحص أنه مصاب بفيروس “كورونا”.

وتم نقل مرتضى الرحمن زاده، عمدة الحي 13 في العاصمة طهران، إلى المستشفى بعد ظهور أعراض فيروس “كورونا” عليه يوم الجمعة، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام تلك.