الأثنين 23 ربيع الأول 1445 ﻫ - 9 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد هجوم حركة حماس.. انتشال نحو 260 جثة من موقع مهرجان موسيقي

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 11:40 مساءً
صورة من فيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس

صورة من فيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس

A A A
طباعة المقال

أعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية “زاكا” أن مسعفيها انتشلوا حوالي 260 جثة من مهرجان موسيقي حضره الآلاف وتعرض لهجوم من قبل مقاتلي حماس.

ومن المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي أعلى حيث أن فرق مسعفين أخرى تعمل في المنطقة.

وأظهر مقطع مصور تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام إسرائيلية العشرات من رواد المهرجان وهم يركضون في حقل مفتوح مع سماع دوي طلقات نارية.

واختبأ العديد منهم في بساتين الفاكهة القريبة أو قُتلوا بالرصاص أثناء فرارهم.

وكانت مقاطع فيديو معنونة بـ”هروب جماعي”، انتشرت السبت، وتظهر عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة.

ما قصة فيديو “الهروب الجماعي”؟

فقد تسلل مسلحون فلسطينيون إلى مهرجان موسيقي قرب من أوريم، وشرعوا في إطلاق النار، واضطر بعض الشباب الإسرائيليين للاختباء لساعات في سياراتهم.

وقالت “نيويورك تايمز” إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من المهرجان، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت القوائم تنتشر مساء السبت بأسماء الحاضرين الذين ما زالوا مفقودين، وتحتوي إحداها على أكثر من 500 اسم.

وأقيم المهرجان للاحتفال بعيد العرش اليهودي، حيث بدأ الساعة 11 من مساء الجمعة، واستمر حتى صباح السبت.

وتأتي الواقعة ضمن الهجوم، الذي نفذته حركة حماس صباح السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي إسرائيل.

    المزيد من أخبار العالم

    أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام
    أبو عبيدة يعلن "أسر" مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين
    مظاهرات في أوروبا دعما لغزة - أرشيفية
    طوفان الأقصى
    مظاهرات في عدة دول أوروبية تأييدا لغزة وتنديدا بإسرائيل
    حقل نفط
    السعودية ودول عربية تؤكد التزامها بتعديلات الإنتاج الطوعي للنفط

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو- أثناء هروب جماعي بعد هجوم حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو هروب جماعي.. حفل تحول الى جحيم والمفقودون بالمئات جنوب إسرائيل
    عناصر من حركة حماس
    طوفان الأقصى
    فيديو.. اقتحام كتائب القسام لموقع إيرز العسكري
    مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية
    طوفان الأقصى
    فيديو.. عمليات تسلل برية وبحرية لمقاتلين من غزة داخل إسرائيل