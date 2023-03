بعد تعرّضه للانتقادات.. ردّ "لاذع" من الخبير الهولنديّ على مهندس من "ناسا"

يبدو أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، بدأ يضيق ذرعًا بكمّ الإنتقادات التي باتت تطاله، بعد أن تصدر اهتمام وسائل الإعلام حول العالم منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي.

ففي أحدث تعليقاته على حسابه عبر تويتر، اليوم الأربعاء، رد بشكل لاذع على مهندس يعمل ضمن وكالة ناسا.

وأجاب مستغرباً من كلام أحد المغردين الذي اتهمه بترويج الإشاعات، قائلًا: “أين قلت في الفيديو سيكون هناك زلزال هائل؟ قلت الاحتمالية عالية وليست مؤكدة، هل تفهم الفرق يا عالمي العزيز”؟!

وأضاف متسائلًا: “كيف كنت سترد لو ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة تركيا مرة أخرى في 4 آذار الأكبر في 4 أسابيع”؟

Where in the video did I say that "there WILL be a big earthquake"? High probability is NOT certainty. DO YOU UNDERSTAND THE DIFFERENCE, my dear scientist?

How would you have responded if the M 6.9 on 4 March (largest in 4 weeks) would have hit Turkey again? https://t.co/kAs2q5mGhU

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023