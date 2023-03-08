بعد تعرّضه للانتقادات.. ردّ "لاذع" من الخبير الهولنديّ على مهندس من "ناسا"

يبدو أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، بدأ يضيق ذرعًا بكمّ الإنتقادات التي باتت تطاله، بعد أن تصدر اهتمام وسائل الإعلام حول العالم منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي.

ففي أحدث تعليقاته على حسابه عبر تويتر، اليوم الأربعاء، رد بشكل لاذع على مهندس يعمل ضمن وكالة ناسا.

وأجاب مستغرباً من كلام أحد المغردين الذي اتهمه بترويج الإشاعات، قائلًا: “أين قلت في الفيديو سيكون هناك زلزال هائل؟ قلت الاحتمالية عالية وليست مؤكدة، هل تفهم الفرق يا عالمي العزيز”؟!

وأضاف متسائلًا: “كيف كنت سترد لو ضرب زلزال بقوة 6,9 درجة تركيا مرة أخرى في 4 آذار الأكبر في 4 أسابيع”؟

Where in the video did I say that "there WILL be a big earthquake"? High probability is NOT certainty. DO YOU UNDERSTAND THE DIFFERENCE, my dear scientist? How would you have responded if the M 6.9 on 4 March (largest in 4 weeks) would have hit Turkey again? https://t.co/kAs2q5mGhU — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023

أتى هذا الرد بعدما شارك أحد المهندسين في مختبر للروبوتات الإستكشافية تابع لناسا، ويدعى إمري هافازلي، فيديو لفرانك، يتحدث فيه عن احتمال كبير لحدوث زلازل في الأسبوع الأول من مارس الجاري، وعلق فوقه قائلًا “أنت تنشر وتروج لإشاعات وأخبار كاذبة”، وأردف: “من هو هذا الشخص الذي روج لوقوع زلزال هائل”؟!

وكانت توقعات هذا العالم الهولندي أثارت الجدل والرعب في آن، لا سيما عبر مواقع التواصل، خصوصًا بعد أن تطابقت مع الواقع، إثر ترجيحه حدوث زلزال تركيا قبل يومين من وقوعه كارثة السادس من شباط.

وكذلك، “رجح الشهر الماضي حصول نشاط زلزالي أقوى في الفترة من 20 إلى 22 شباط تقريبًا، قد يبلغ ذروته في 22، فأتى زلزال طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وهو الأقوى خلال الأيام الأخيرة”.

وحذر من نشاط زلزالي خطير في الأسبوع الأول من الشهر الحالي آذار، لا سيما في السابع والثامن منه.

إلا أنّ “العديد من الخبراء وعلماء الزلزال أكدوا بشكل قاطع ألا علاقة لحركة الكواكب بهذا الموضوع، وأنه لا يمكن على الإطلاق توقع تاريخ وقوع الزلزال، مشككين بصدقية هذا الرجل”.