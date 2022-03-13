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بعد تعليق مفاوضات فيينا.. إيران: على الغرب وقف التصرف كالأطفال

13 - مارس - 2022
آخر تحديث: 13 - مارس - 2022 3:36 مساءً
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تزامنا مع استهداف القنصلية الأميركية في إربيل، فجر اليوم الأحد، بصواريخ باليستية أطلقت من إيران، أكد أحد مستشاري الوفد الإيراني ألا نص لإتفاق نهائي حتى الآن.

فقد زعم محمد مرندي، مستشار وفد طهران المفاوض في فيينا، أن المحادثات لم تنته بعد، داعيا الجانبين الأوروبي والأميركي إلى اللإمتناع عن إطالة أمد التشاور.

وحث في تغريدة على حسابه على تويتر كلا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، على التوقف عن المماطلة.

“لا اتفاق نهائياً بعد”

كما عبّر مرندي عن دهشته من اعتقاد بعض الصحافيين أن محادثات فيينا وصلت إلى نتيجة نهائية، مشددا على أنه “لا يوجد نص نهائي متفق عليه حتى الآن”، قائلا إن “المفاوضين يقتربون من النهاية، لكن يجب على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث التوقف عن المماطلة كالأطفال”.

يذكر أن المفاوضات كانت علقت قبل أيام مؤقتًا لعدة أيام، لأسباب خارجية (مطالب روسية)، كما أعلن في حينه المنسق الأوروبي إنريكي مورا.

تحذير أوروبي
في حين حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، روسيا أمس السبت، من أن مطالبها بضمان تجارتها مع إيران تهدد بانهيار التوصل لاتفاق نووي بعد أن بات شبه مكتمل.

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