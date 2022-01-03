الأثنين 30 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 3 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تفشي كورونا.. إجلاء 3 آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 3 - يناير - 2022 1:46 مساءً

سفينة سياحية

A A A
طباعة المقال

أجلت السلطات البرتغالية نحو ثلاثة آلاف شخص من سفينة سياحية ألمانية في لشبونة صباح اليوم الاثنين، بسبب تفشي فيروس كورونا وسط الركاب.

ونزل الركاب من سفينة “عايدة نوفا” في ميناء بالعاصمة البرتغالية، ونقلوا بواسطة حافلات إلى مطار المدينة.

وثبتت إصابة نحو 64 شخصا بالفيروس أثناء وجودهم على متن السفينة المملوكة لشركة “عايدة كروزس” الألمانية، والتي كانت وصلت إلى لشبونة في 29 ديسمبر الماضي، وعلى متنها 4197 راكبا.

وفي تصريحاته لوكالة أنباء “لوسا” البرتغالية، أعلن قبطان ميناء لشبونة اكتشاف 12 إصابة أخرى الأحد، ثمانية من أفراد الطاقم وأربعة ركاب، بالإضافة إلى 52 إصابة اكتشفت في الأيام الماضية.

ومنحت السلطات الصحية البرتغالية إذنا للسفينة بالمغادرة في 31 ديسمبر، لكن الشركة المالكة للسفينة اختارت البقاء حتى الثاني من يناير، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن تبحر فيه إلى جزيرة لانزاروت الإسبانية.

    المزيد من أخبار العالم

    القائد الأسبق للجيش التونسي يمثل أمام القضاء بتهمة “القتل العمد”
    رئيس البرازيل
    إسعاف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى المستشفى
    مؤشر زلزال
    زلزال يضرب شرق تايوان بقوة 6 درجات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كورونا
    هؤلاء لا يصابون بكورونا أبداً.. أدلة علمية تكشف
    الليرة اللبنانية والدولار
    تحليق “مفاجئ” لدولار السوق السوداء.. إليكم ما سجله مساء اليوم
    افتتاحية نارية لدولار السوق السوداء.. هذا ما سجله