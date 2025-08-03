بعد تفعيل الإنذار.. إسرائيل تكشف عن اعتراض مسيرة يمنية في أجواء النقب الجنوبي

صرحت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، عن اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة “إكس”، إن “سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك في “أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها في بني نتساريم”.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مستوطنة بني نتساريم في منطقة أشكول بالنقب (جنوب)، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ولم يصدر أي بيان حتى الآن عن جماعة الحوثي التي عادة ما تطلق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها. وترد إسرائيل بقصف مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.