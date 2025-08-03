الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تفعيل الإنذار.. إسرائيل تكشف عن اعتراض مسيرة يمنية في أجواء النقب الجنوبي

منذ 3 دقائق
مسيرة

مسيرة

A A A
طباعة المقال

صرحت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، عن اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة “إكس”، إن “سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك في “أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها في بني نتساريم”.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مستوطنة بني نتساريم في منطقة أشكول بالنقب (جنوب)، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

ولم يصدر أي بيان حتى الآن عن جماعة الحوثي التي عادة ما تطلق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها. وترد إسرائيل بقصف مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
بزعم التصدي لـ"التهريب والإرهاب".. الجيش الإسرائيلي يداهم 4 مواقع في جنوب سوريا
بورصات الخليج
تراجع بورصات الخليج مع هبوط النفط وضعف نتائج الشركات الكبرى
عناصر من قوى الأمن الداخلي يقفون في نقطة تفتيش في قرية المزرعة في محافظة السويداء، سوريا، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز
السويداء.. تصعيد مسلح يخرق الهدنة والداخلية السورية ترد بتعزيزات أمنية

الأكثر قراءة

رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟