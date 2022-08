بعد تقارير تتحدث عن تسببه بجلطات.. أميركا تعلّق التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون"

أوصت السلطات الصحية الأميركية، اليوم الثلاثاء، بتعليق التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح المطور من قبل شركة “جونسون آند جونسون”.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) عبر موقعها في “تويتر” أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح “جونسون آند جونسون”، يوصي بتعليق استخدامه “لاعتبارات احترازية”.

من جهتها، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أميركيين بأن حالات الإصابة بجلطات دموية بعد التطعيم بلقاح “جونسون آند جونسون” تم الكشف عنها لدى ست نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، وتوفيت إحداهن، فيما تم نقل مصابة أخرى إلى المستشفى وحالتها حرجة.

