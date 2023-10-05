بعد تقارير حقوقيّة.. إيران تنفي اعتقال والدة الفتاة أرميتا جيراوند

نفى القضاء الإيراني تقرير منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان، التي كشفت أنّ قوات الأمن اعتقلت اليوم الخميس، والدة الفتاة أرميتا جيراوند، التي دخلت في غيبوبة في المستشفى بعد مواجهة مع أفراد أمن في مترو طهران لعدم وضعها الحجاب.

وقالت منظمة هنجاو إنّ قوات الأمن اعتقلت شاهين أحمدي، والدة جيراوند اليوم الخميس، قرب المستشفى الذي نقلت له ابنتها بعد الحادث.

فيما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأنّ القضاء نفى حدوث أيّ اعتقالات. وقالت الوكالة إنّ أعداء مجهولين ينشرون إشاعات حول “فقدان وعي” أرميتا جيراوند لتحقيق مكاسب خاصة، من دون أن تخوض في تفاصيل.

إذ إنّ تقارير نشطاء حقوقيين أفادت بأن الفتاة أرميتا جيراوند (16 عامًا) أصيبت يوم الأحد في مواجهة مع أفراد من شرطة الأخلاق، التي تراقب التزام النساء بارتداء الحجاب في البلاد.

إلى ذلك، تخشى جماعات حقوقية من أن تواجه جيراوند المصير نفسه الذي واجهته مهسا أميني (22 عامًا) التي أثارت وفاتها في غيبوبة في سبتمبر/ أيلول 2022، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، احتجاجات مناهضة للحكومة استمرت لأسابيع على مستوى البلاد، في أشد اضطرابات تشهدها إيران منذ سنوات، وأدت إلى حملة أمنية مشددة قُتل فيها بعض الأشخاص.

ودخل قانون جديد للحجاب حيز التنفيذ في إيران، يفرض عقوبات جديدة على النساء اللائي لا يرتدينه في الأماكن العامة، ويتبع الرئيس إبراهيم رئيسي نهجًا متشددًا.

وعبّر مسؤولون عن حقوق الإنسان معيّنون من الأمم المتحدة الشهر الماضي عن قلقهم من القانون.

وقال ناشطان حقوقيان بارزان لرويترز أمس الأربعاء، إن أرميتا دخلت في غيبوبة بعد ما قالوا إنها مواجهة مع أفراد أمن في مترو طهران لانتهاكها قانون الحجاب.

وقالت شركة تشغيل مترو طهران لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنّ لقطات كاميرات المراقبة لم تظهر أي أدلة على حدوث مشاحنات بين الركاب أو موظفي الشركة.

وأثار دخول أرميتا المستشفى غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين الإيرانيين الذين طالبوا بتقديم مقاطع مصورة كاملة لما حدث بما في ذلك ما جرى داخل عربة قطار الأنفاق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية غير واضحة بشكل قاطع نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أرميتا من دون حجاب برفقة صديقتين تتجهان نحو قطار الأنفاق. وبعد دخول عربة القطار شوهدت إحدى الفتيات تتراجع على الفور وتسقط على أرضية القطار قبل أن يقوم ركاب بسحب فتاة أخرى فاقدة للوعي من المقصورة.

فيما ظهرت والدة الفتاة ووالدها في مقطع مصور بثته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية أمس الأربعاء، وقالا إن ابنتهما أُصيبت بهبوط في ضغط الدم وفقدت توازنها واصطدم رأسها داخل عربة قطار الأنفاق.

فيما تقول جماعات حقوقية إن هذا التصريح تم الإدلاء به تحت ضغط.