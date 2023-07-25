بعد تقارير حول "معدّات تجسّس".. مولدوفا تستدعي السفير الروسيّ لديها

أعلنت وزارة الخارجية في مولدوفا، اليوم الثلاثاء، أنّها ستستدعي السفير الروسي أوليغ فاسنتسوف، لاستجلاء ما أورده تقرير إعلامي حول تركيب معدات فوق سطح السفارة الروسية قد تستخدم في التجسس.

وذكر موقع إنسايدر وقناة جورنال التلفزيونية، أن أطباق استقبال للأقمار الصناعية وصواري وأجهزة إرسال واستقبال عددها 28، جرى تركيبها فوق السفارة ومبنى سكني مجاور يستخدمه دبلوماسيون وتقنيون.

وقالا في تقرير مشترك إن أشخاصًا مرتبطين بالمخابرات الروسية شوهدوا فوق المبنيين.

وقالت الوزارة: “نعتبر التجسس أو التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لمولدوفا غير مقبول على الإطلاق، ويمثل تحديًا صريحًا للسيادة والأمن القومي لدولة مولدوفا”.

ولم تعلق السفارة الروسية أو موسكو بشكل سريع على بيان الوزارة أو على التقرير الإعلامي.

ونفت روسيا مرارًا اتهامات مولدوفا بالتدخل في شؤونها لا سيما إقليم ترانسنيستريا الانفصالي حيث تنشر موسكو وحدة لقوات حفظ السلام.

كما تصاعد التوتر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. وانتقدت مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، الغزو وحرب روسيا على جارتها.

وفي فبراير/ شباط، رفضت روسيا اتهام رئيس مولدوفا لموسكو بالتخطيط لزعزعة استقرار الجمهورية السوفيتية السابقة. ووصفت وزارة الخارجية الروسية مثل هذه المزاعم بأنها “غير صحيحة ولا أساس لها”.