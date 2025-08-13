الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تقدم روسي كبير في الأراضي الأوكرانية.. أوكرانيا تصدر أوامر إجلاء

منذ 34 دقيقة
رجال الإنقاذ والشرطة يعملون في موقع غارة جوية روسية في زابوريجيا، أوكرانيا، 10 أغسطس 2025. رويترز

رجال الإنقاذ والشرطة يعملون في موقع غارة جوية روسية في زابوريجيا، أوكرانيا، 10 أغسطس 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

حقق الجيش الروسي، الثلاثاء، أكبر تقدم له خلال 24 ساعة في الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عام، فيما يتسارع تقدمه منذ أسابيع، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات معهد دراسات الحرب الأميركي.

وقبيل القمة المنتظرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة في ألاسكا، تقدمت القوات الروسية أو سيطرت على أكثر من 110 كيلومترات مربعة إضافية في 12 أغسطس مقارنة باليوم السابق، في تقدم لم يُسجل منذ أواخر مايو 2024.

في الأسابيع الأخيرة، كان يستغرق تحقيق هذا القدر من التقدم ستة أيام.

والثلاثاء، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقدم “مجموعات” من الجنود الروس لمسافة تقارب 10 كيلومترات في بعض قطاعات الجبهة في شرق البلاد، مؤكدا أنه سيتم “تدمير” هذه الوحدات.

هذا وأصدرت أوكرانيا، الأربعاء، أمرا بإجلاء عائلات من بلدات قريبة من قطاع شرق أوكرانيا حيث يحقق الجيش الروسي تقدما سريعا.

وأعلن حاكم دونيتسك فاديم فيلاشكين أن “الإجلاء إلزامي للعائلات التي لديها أطفال” من نحو عشر بلدات، من بينها بيلوزرسك، مشيرا إلى أن نحو 1150 طفلا لا يزالون في المنطقة المعنية.

وتشهد منطقة دونيتسك (شرق) معارك بين الروس والأوكرانيين منذ العامين الماضيين. وبحلول 2025، حققت روسيا 70% من تقدمها في أوكرانيا في هذا الجزء من الجبهة.

وحتى 12 أغسطس، باتت القوات الروسية تسيطر فعليا على أو تدعي ملكيتها لـ79 في المئة منها، مقابل 62 في المئة قبل عام.

ومنذ أكثر من عام ونصف عام، تحاول روسيا الاستيلاء على مدينة بوكروفسك بعد سيطرتها على باخموت في مايو 2023. كما يهدد تقدمها بلدة دوبروبيليا.

ومن شأن هذا التقدم أن يهدد آخر مدينتين رئيسيتين تسيطر عليهما كييف في المنطقة سلوفيانسك وكراماتورسك اللتين تعدان قاعدتين استراتيجيتين للجيش الأوكراني.

ومنذ أبريل، يحقق الجيش الروسي مكاسب بوتيرة أسرع من الشهر السابق.

    المزيد من أخبار العالم

    وزير الدفاع التركي ونظيره السوري مرهف أبو قصرة
    اتفاق تركي سوري يشمل التدريب وتقديم المشورة للقوات المسلحة
    الشرطة البريطانية
    بريطانيا تسمح للشرطة بالكشف عن الانتماء العرقي للمشتبه بهم في القضايا الحساسة
    سكوت بيسنت. رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    وزير الخزانة الأمريكي يلوح بعقوبات إضافية إذا فشل اجتماع ترامب وبوتين

    الأكثر قراءة

    سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني
    طرد السفير الإيراني... خيارٌ وارد!
    ارتفاع درجات الحرارة
    هل تبدأ موجة الحر بالانحسار مع عطلة نهاية الأسبوع؟
    السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني
    استراتيجية أمنية جديدة لنواب حزب الله.. ما علاقة السفارة الإيرانية؟