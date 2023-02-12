الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تقرير حول تفجيرات "نورد ستريم".. روسيا تطالب الناتو بـ "قمة طارئة"

منذ 27 دقيقة
صورة تظهر تسربًا من خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق

صورة تظهر تسربًا من خط أنابيب نورد ستريم 2 في بحر البلطيق

A A A
طباعة المقال

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في ساعة متأخرة من اللية الماضية أن على حلف شمال الأطلسي عقد اجتماع طارئ لبحث ما نشر مؤخرًا بشأن التفجيرات التي وقعت بخطوط أنابيب نورد ستريم لنقل الغاز.

جاء ذلك بعد أن كتب الصحافي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش في تدوينة، الأربعاء الماضي، نقلًا عن مصدر مجهول أن غواصين من البحرية الأميركية دمروا خطوط الأنابيب بالمتفجرات بأوامر من الرئيس جو بايدن.

فيما نفى البيت الأبيض الادعاء بوقوف الولايات المتحدة وراء تفجيرات الخطوط، التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ووصفها بأنها “كاذبة تمامًا ومحض خيال”.

هذا وخلصت السويد والدنمارك اللتان وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدًا، لكنهما لم تحددا المسؤول.

ووصفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الحادث بأنه “عمل تخريبي”.

واتهمت موسكو الغرب بالمسؤولية عن التفجيرات التي لم تتكشف تفاصيلها وأسفرت عن حدوث تصدعات بالأنابيب. ولم يقدم أي من الجانبين دليلًا على ما يقوله.

وكتبت زاخاروفا على تيليغرام: “هناك حقائق وافرة هنا: انفجار خط الأنابيب ووجود دوافع وأدلة حصل عليها صحفيون يمكن استخلاص نتائج منها”.

وتساءلت: “إذن متى ستُعقد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي لبحث الوضع”؟

    المزيد من أخبار العالم

    آثار الزلزال في تركيا- رويترز
    زلزال تركيا - سوريا
    استغلّوا فاجعة الزلزال.. تركيا توقف عشرات المشتبه بهم في أعمال النهب
    الشاب السوري محمد حبيب يشير بيده عقب إنقاذه في ولاية قهرمان مرعش بعد 140 ساعة على الزلزال (AA)
    زلزال تركيا - سوريا
    شاهد.. انتشال أحياء من تحت الأنقاض رغم مضيّ 7 أيام على الكارثة
    فتحات غريبة تشبه البراكين
    زلزال تركيا - سوريا
    "فوّهات تُشبه البراكين".. فيديو مُحيّر قرب نهر العاصي بعد زلزال سوريا

    الأكثر قراءة

    الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس”
    وفاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
    خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!
    الدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء يواصل تحليقه... فكم بلغ؟
    مؤشر قياس الزلازل
    باحث في علم الزلازل: ما يعيشه اللبنانيّ اليوم بعد الهزات التي حصلت "حفلة جنون"