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بعد تقرير عن سلوك جنوده في أفغانستان… الجيش الأسترالي يتعهد بإجراء تغييرات

منذ 48 دقيقة
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2020 11:29 صباحًا
الجنرال أنغوس كامبل

الجنرال أنغوس كامبل

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شدد كبير المسؤولين العسكريين الأستراليين على ضرورة أن “تقر” قوات الدفاع بتقرير نشر مؤخرا عن ارتكاب جنود جرائم في أفغانستان، وتعهد بإجراء تغييرات لضمان عدم تكرار تلك الفظائع”.

ونشر هذا التقرير الخميس الماضي بعد تحقيق في سلوك أفراد القوات الخاصة في أفغانستان بين عامي 2005 و2016 وخلص إلى أن قادة قوات الكوماندوس أجبروا صغار الجنود على قتل أسرى عزل من أجل أن يعتادوا القتل.

وقال الجنرال أنغوس كامبل، قائد قوات الدفاع، اليوم الأحد، إنه سيحاسب على ضمان التعامل مع التقرير بدقة، بالإضافة إلى أداء واجبه وأدائه بوصفه كان القائد في الشرق الأوسط عام 2011.

وقال: “أريد أن تعترف قوة الدفاع الأسترالية بأن هذا شيء يجب أن نقر به لأنه إذا لم نقره، فلن نصلحه وإذا لم نصلحه، فقد يحدث هذا الشيء المرعب مرة أخرى وأنا لا يمكن أن أقبل ذلك”.

وأوصى التقرير بإحالة 19 جنديا حاليا وسابقا إلى المحاكمة المحتملة، وقد أثار حالة من الخزي والغضب في أستراليا التي عادة ما تتباهي بشدة بتاريخها العسكري.

وفي الامس، وصف رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، نتائج تقرير مفاده أن القوات الخاصة الأسترالية قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان، بالـ”مزعجة والمثيرة للقلق”.

وأكد موريسون، في أول تعليق علني له منذ نشر الوثيقة، أن هذا التقرير “مروع ومزعج للغاية، ويثير القلق”.

وقال: “لكننا في أستراليا سنتعامل مع الأمر، وسنتعامل معه بموجب قانوننا، وبموجب نظامنا القضائي”.

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