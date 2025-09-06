بعد تقرير عن عملية سرية أمريكية فاشلة في كوريا الشمالية.. ماذا قال ترامب؟

نفى الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الجمعة أي علم له بعملية فاشلة مزعومة لفريق “سيل 6” في كوريا الشمالية عام 2019.

وقال ترامب للصحفي الذي طلب منه التعليق إنه “يسمع عن الموضوع لأول مرة الآن”، بحسب ما نقلته صحيفة “نيوزويك”.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا عن عملية حصلت في عام 2019 لزرع جهاز تنصت كان سيمكن الولايات المتحدة من التجسس على اتصالات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت كانت الولايات المتحدة تجري فيه محادثات نووية رفيعة المستوى مع “المملكة المعزولة”، على حد قولها.

وكانت هذه المهمة المزعومة ستبين فشل الولايات المتحدة في تحقيق هدف استخباراتي ضد دولة أجرى مسؤولون معها محادثات دبلوماسية حساسة.

ونادرا ما علق البنتاغون والبيت الأبيض على أي عمليات لفريق “سيل 6”. وواصل ترامب السعي لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية منذ عودته إلى منصبه لفترة رئاسية ثانية، لكنه وجد أن بيونغ يانغ أقل تقبلا مما كانت عليه خلال رئاسته الأولى.