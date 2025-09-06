السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تقرير عن عملية سرية أمريكية فاشلة في كوريا الشمالية.. ماذا قال ترامب؟

منذ ساعة واحدة
ترامب وكيم جونغ أون - أرشيفية

ترامب وكيم جونغ أون - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

نفى الرئيس دونالد ترامب مساء أمس الجمعة أي علم له بعملية فاشلة مزعومة لفريق “سيل 6” في كوريا الشمالية عام 2019.

وقال ترامب للصحفي الذي طلب منه التعليق إنه “يسمع عن الموضوع لأول مرة الآن”، بحسب ما نقلته صحيفة “نيوزويك”.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا عن عملية حصلت في عام 2019 لزرع جهاز تنصت كان سيمكن الولايات المتحدة من التجسس على اتصالات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت كانت الولايات المتحدة تجري فيه محادثات نووية رفيعة المستوى مع “المملكة المعزولة”، على حد قولها.

وكانت هذه المهمة المزعومة ستبين فشل الولايات المتحدة في تحقيق هدف استخباراتي ضد دولة أجرى مسؤولون معها محادثات دبلوماسية حساسة.

ونادرا ما علق البنتاغون والبيت الأبيض على أي عمليات لفريق “سيل 6”. وواصل ترامب السعي لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية منذ عودته إلى منصبه لفترة رئاسية ثانية، لكنه وجد أن بيونغ يانغ أقل تقبلا مما كانت عليه خلال رئاسته الأولى.

    المزيد من أخبار العالم

    علم إيران
    إيران تعدم رجلا شارك في انتفاضة من أجل حقوق المرأة في 2022
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    رفض عربي واسع لتصريحات نتنياهو.. ودعم للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين
    سفن حربية في مضيق تايوان. رويترز
    تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان

    الأكثر قراءة

    حل طبيعي لمرضى السكري.. شاي أعشاب يثبت فعاليته في السيطرة على سكر الدم
    العلم الايراني وعلم حزب الله
    أموال إيرانيّة لـ"الحزب"... بوسائل جديدة
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله