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بعد تقرير واشنطن بوست.. ترامب: قضية الأسلحة النووية خدعة

منذ 5 دقائق
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الواقع في 12 تموز 2022 إن “قضية الأسلحة النووية خدعة” في رد على تقرير لصحيفة واشنطن بوست يفيد بأن عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي كانوا يبحثون عن وثائق مرتبطة بالأسلحة النووية عندما قاموا بتفتيش منزله في فلوريدا هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح إن كانوا عثروا على هذه الوثائق في منزل ترامب في منتجع مار الاجو في بالم بيتش. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير.

وطلبت وزارة العدل من قاض بالكشف عن المذكرة التي قام مكتب التحقيقات الاتحادي بموجبها بتفتيش منزل ترامب بعدما وصف الرئيس الجمهوري السابق الأمر بأنه انتقام سياسي.

وصباح اليوم الواقع في 12 تموز 2022، قال ترامب على منصة التواصل الاجتماعي الجديدة التابعة له (تروث سوشيال) إن “قضية الأسلحة النووية هي خدعة” مشيرا إلى أن شأنها شأن الجدل الذي يتعلق بروسيا وتعرضه للمساءلة مرتين والتحقيق الذي أجراه المحقق روبرت مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في انتخابات 2016.

وأضاف “نفس الأشخاص الفاسدين متورطون في الأمر”.

ولم يقدم ترامب أي دليل يدعم مزاعمه.

وكتب أيضا على تروث سوشيال “لماذا لا يسمح مكتب التحقيقات بتفتيش المناطق في مار الاجو بحضور محامينا أو غيرهم؟”.

وجاء تفتيش منزله ضمن تحقيق في ما إذا كان ترامب قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض عند مغادرته منصبه في يناير كانون الثاني 2021، والتي تعتقد وزارة العدل أن بعضها سري.

    المصدر :
  • رويترز

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