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بعد تكهنات.. واشنطن توضح مصير تمويلها لبرنامج الأغذية العالمي

منذ 3 ساعات
الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الولايات المتحدة لم تقم بقطع التمويل عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك لدى سؤالها في مؤتمر صحفي عقدته، مساء الثلاثاء، عن قطع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تمويل المساعدات لهيئات مثل برنامج الأغذية العالمي.

وفي ردها، قالت متحدثة الخارجية إن 85 بالمئة من برامج الوكالة الأمريكية مع الأغذية العالمي ما زالت مستمرة.

وأشارت إلى أن التصريحات التي تفيد بقطع الوكالة الأمريكية تمويل الأغذية العالمي بشكل كامل “غير صحيحة”، وأن البرامج الملغاة كانت في الغالب باليمن وأفغانستان.

وأضافت بروس: “تم إلغاء بعض البرامج التي لم يكن ينبغي قطعها في بلدان أخرى، ثم أعيد العمل بها”، من غير أن تفصح عن ماهية هذه البرامج.

وفور توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الفائت، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بتعليق جميع المساعدات الأجنبية التي تمولها وكالة التنمية الدولية لمدة 90 يوما لتقييم مدى الامتثال للسياسة الخارجية لواشنطن.

والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تابعة لحكومة الولايات المتحدة، وتأسست عام 1962، وهي معنية بالمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية الدولية.

    المصدر :
  • الأناضول

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