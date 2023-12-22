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بعد تلويحها بقطع العلاقات مع أميركا.. روسيا تُحذّر الغرب من المسّ بأصولها

منذ 3 دقائق
الكرملين

الكرملين

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أكد الكرملين أنّ روسيا لن تترك أبدًا أي دولة تستولي على أصولها من دون رد، مضيفاً أن ذلك سيترتب عليه النظر في أمر الأصول الغربية التي يمكنها مصادرتها ردًا على ذلك.

جاء ذلك تعليقًا من الكرملين على فكرة تجري مناقشتها في الغرب، حيث اقترح بعض السياسيين تسليم أصول روسية مجمدة بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار إلى أوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في إفادة صحافية إن أي خطوة من هذا النوع، ستوجه ضربة قوية للنظام المالي العالمي، وإن روسيا ستدافع عن حقوقها في المحاكم وعبر سبل أخرى إذا حدث ذلك.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قد هدّد اليوم الجمعة، بأنّ موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الصراع الأوكراني، وفق ما نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة “يجب ألا تتوهم.. أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد”.

    المصدر :
  • رويترز

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