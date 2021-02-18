الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد تلويحه بقنبلة نووية... روحاني ينبه وزير المخابرات

18 - فبراير - 2021
الرئيس الإيراني حسن روحاني

حسن روحاني

A A A
طباعة المقال

أعلن محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأخير نبه وزير المخابرات بشأن تصريحاته حول إمكانية تغيير “الفتوى التي تحرم صنع قنبلة ذرية”.

وأكد في تصريحات أمس الأربعاء أن فتوى المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول صنع قنبلة ذرية “لا تزال سارية المفعول، و”لا يمكن تغييرها بكلمة واحدة”.

“قطة في زاوية”

أتى ذلك، بعد أن قال وزير المخابرات، محمود علوي في تصريحات تلفزيونية: “أصدر المرشد فتوى تنص على حظر الأسلحة النووية، لكن إذا حوصرت قطة في زاوية، فقد يكون تصرفها مختلفاً عما كان عليه وهي حرة، وإذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران”.

فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تلك التصريحات بالـ “مقلقة للغاية”.

يشار إلى أن وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري، كانت من أبرز المنتقدين لتصريحات الوزير، متسائلة “إن كان يدرك تبعات تصريحاته على المصالح العليا للبلاد”.

تحذيرات أوروبية

يأتي هذا في وقت أبدى العديد من الدول الغربية لا سيما أميركا خشيتها من اقتراب إيران من إنتاج سلاح نووي، بعد أن صعدت طهرات انتهاكات للاتفاق النووي الذي يوشك على الانهيار، وسط دفع أوروبي لإعادة إحيائه.

وكانت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اعتبرت قبل أيام قليلة أنشطة إيران الأخيرة بمثابة خطوات أساسية في تطوير سلاح نووي، ما يقوض وضعها على الصعيد الدبلوماسي. وأضافت أنه لا يوجد أي دليل على أن هدف أنشطة إيران النووية مدني، داعية إياها لوقف انتهاكاتها للاتفاق النووي.

بدورها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء الماضي أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود في أحد مفاعلاتها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بحسب “العربية”.

    المزيد من أخبار العالم

    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    خطوة أوكرانية لتكريس مساعي الانفصال الثقافي عن موسكو
    في تونس.. الحزب الدستوري الحر يرفض أي اتفاق حكومي مع المقرضين الدوليين
    مرشحا الرئاسة في كولومبيا غوستافو بيترو ورودولفو هيرنانديز
    الكولومبيون يختارون رئيسهم بين سياسي يساري ورجل أعمال مثير للجدل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد