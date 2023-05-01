بعد تمديد هدنة السودان.. مساعٍ أمميّة لعقد مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع

أشار المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس، اليوم الإثنين، إلى أنّه لا توجد إلى الآن مفاوضات مباشرة بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وأوضح أنّه “حتى الآن لا توجدُ أيُ مفاوضاتٍ مباشرة، وهناك استعداداتٌ لمحادثاتٍ أو للتحضيرِ للمحادثاتِ بين الجانبَين مع بعضِ الدول الإقليمية والدولية التي تعملُ مباشرةً مع الجانبين ونحن ندعَمُ هذه الجهود.. أنا شخصياً على اتصال مباشر مع الجانبين”.

وتابع: “سنستعدُ في أقرب وقت ممكن لمحادثاتٍ مباشرة بين ممثلي القواتِ المسلحة السودانية وقواتِ الدعم السريع لتحقيق أكثر من مجردِ هُدنة، وقفُ إطلاقِ نارٍ أكثرُ تنظيمًا مع آليةٍ للمراقبة”.

هذا وقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إيفادَ مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث إلى المنطقة فورًا، في ضوء وضع “غير مسبوق” في السودان، حيث تستمر المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعلن المتحدث باسم غوتيريس، ستيفان دوجاريك، الأحد، في بيان، أنّ “الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين”، مبديًا “قلقه الكبير”، وداعيًا “جميع الأطراف” إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك.

يأتي ذلك فيما قال منسق الإغاثة الأممي، إنّ الوضع الإنساني بالسودان وصل إلى نقطة الانهيار بعد أسبوعين من الاشتباكات.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة.

كما أعلنت قوات الدعم السريع في السودان أيضًا الموافقة على تمديد أجل الهدنة الإنسانيّة 72 ساعة.