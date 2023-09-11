تنبأ بها العالم الهولندي.. ثلاث هزات ارضية تضرب العراق

أعلنت الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث ثلاث هزات أرضية فجر الاثنين في محافظتي دهوك وكركوك دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح البيان “سجلت مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث ثلاث هزات أرضية فجر هذا اليوم الاثنين تم الشعور بها بشكل متفاوت في محافظتي دهوك وكركوك الأولى شمال شرقي قضاء طوز خرماتو في محافظة كركوك بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر”.

وذكر البيان أن الهزة الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك على الحدود العراقية-التركية بقوة 6ر4 و 1ر3 على التوالي، وشعر بها السكان بشكل متفاوت دون حدوث خسائر بشرية أو مادية”.

ودعت الهيئة الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي.

تحذير مرعب

وتوقّع العالم الهولندي فرانك هوغربيتس بحدوث زلزال قوي قريبا في العراق.

يذكر انه منذ أيام قليلة، غرّد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه في “إكس” قائلا: “اليوم يتقارب اقترانان كوكبيان مع عطارد والزهرة مع اقترانين قمريين مع المشتري وأورانوس. وفي 6 سبتمبر، حدث تقارب آخر مع عطارد والزهرة. أتوقع مجموعة من الهزات القوية قريبًا. 5 إلى 7 أيلول “.

ونبّه إلى وجود إمكانية كبيرة لوقوع هزات ارتدادية في منطقة الزلزال أو بالقرب منها، وقال إن المنطقة الواقعة غربي البرتغال وإسبانيا وإيطاليا يجب أن تكونا في حالة تأهب.