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بعد تهمة ارتكاب جرائم حرب.. مفوض أوروبي يلتقي بنتنياهو

منذ 11 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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التقى المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي يوم الأربعاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وذلك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحقهما بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال فارهيلي عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “تشرفت بلقاء رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة القضايا الملحة في علاقاتنا الثنائية والحرب مع حماس والمساعدات الإنسانية للشعب في غزة والتحدي الاستراتيجي الذي تواجهه المنطقة من إيران”.

وقال متحدث إن المفوضين لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة لعقد اجتماع كهذا، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قد وافقت على الاجتماع.

وأضاف المتحدث أن “الرئيسة تأمل في أن ينقل موقف الاتحاد الأوروبي بشأن جميع القضايا الثنائية والإقليمية إلى محاوريه”.

ولم يرد مكتب فارهيلي بعد على طلب للتعليق.

    المصدر :
  • رويترز

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