بعد توترات دبلوماسيّة.. إسبانيا تعيّن سفيرًا في فنزويلا

بعد التوترات الدبلوماسية التي سادت بين البلدين، عيّنت الحكومة الإسبانية سفيرًا في فنزويلا بعد عامين من غياب هذا المستوى من التمثيل الدبلوماسي.

فقد أعلنت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز في بيان عقب اجتماع مجلس الوزراء أنه تم “تعيين رامون سانتوس مارتينيز سفيرا لإسبانيا لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية”.

كانت مدريد، التي لا تعترف بشرعية حكومة نيكولاس مادورو، قد قررت نهاية عام 2020 إنهاء مهام سفيرها في كاراكاس خيسوس سيلفا من دون تعيين خلفًا له.

فيما اتهمت كاراكاس الأخير بتسهيل لجوء المعارض ليوبولدو لوبيز إلى إسبانيا.

هذا وشغل السفير الجديد المعين رامون سانتوس مارتينيز منذ تشرين الأول 2021 منصب مسؤول التجارة في السفارة الإسبانية في فنزويلا، وهو أعلى تمثيل دبلوماسي في هذا البلد منذ شغور منصب السفير نهاية عام 2020.

وسانتوس مارتينيز دبلوماسي مخضرم عمل في بنما وبوليفيا والولايات المتحدة وفي مكتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل.