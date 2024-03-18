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بعد توتر العلاقات.. بايدن ونتنياهو سيجريان محادثة هاتفية

منذ 38 دقيقة
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قال مصدر مطلع إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، بعد أن توترت العلاقات أكثر بسبب انتقاد زعيم الأغلبية في مجس الشيوخ لنتنياهو.

وستكون هذه المكالمة هي الأولى بين الجانبين منذ 15 فبراير\شباط، وتأتي وسط توتر شديد بين إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بسبب طريقة تعامل نتنياهو مع الحرب في غزة التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات عبر تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 18 مارس/آذار 2024، عن قلقه بشأن مستشفى الشفاء في شمال غزة بعد مداهمة إسرائيلية له.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لا ينبغي أن تكون المستشفيات ساحات قتال أبدا. نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في مستشفى الشفاء في شمال غزة، والذي يعرض الأطقم الصحية والمرضى والمدنيين للخطر”.

وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن العملية الإسرائيلية تسببت في سقوط قتلى ومصابين إلى جانب اندلاع حريق، بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن قيادات بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تختبئ به.

    المصدر :
  • رويترز

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