السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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بعد توتر دبلوماسي... تشيلي تحدد موعد قبول أوراق اعتماد سفير إسرائيل

منذ 11 ثانية
تشيلي

تشيلي

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قررت وزارة الخارجية في تشيلي قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي يوم 30 سبتمبر أيلول، وذلك بعد مرور يومين على نشوب ‏خلاف دبلوماسي بين البلدين‎.‎

وبدأ الخلاف يوم الخميس عندما أبلغت وزيرة الخارجية التشيلية أنطونيا أوريخولا السفير الإسرائيلي المعين حديثا جيل أرتزيالي بأن ‏الرئيس جابرييل بوريك أرجأ اجتماعا لقبول أوراق اعتماده حتى أكتوبر تشرين الأول‎.‎

وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير تشيلي خورخي كاربخال أمس الجمعة من أجل تقديم ما وصفته بتوبيخ في ‏اجتماع قالت إنه “سيتم توضيح رد إسرائيل” خلاله‎.‎

وقالت وزارة الخارجية في تشيلي في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إن التأجيل يجب أن يُفهم على أنه رد “في إطار ‏الحساسية السياسية الناتجة عن وفاة فتى فلسطيني” يوم الخميس‎.‎

وأضافت أن قرار التأجيل كان “استثنائيا”، مؤكدة مجددا “رغبتها الدائمة في الحفاظ على علاقة أخوية وبناءة” مع إسرائيل وشعبها‎.‎

ولم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية حتى الآن على طلب للتعليق‎.‎

    المصدر :
  • رويترز

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