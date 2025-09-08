بعد توجيه "تحذير أخير" لحماس.. ترامب يأمل في اتفاق بشأن غزة "قريباً"

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك بعد إصداره في وقت سابق ما قال إنه تحذيره الأخير للحركة الفلسطينية المسلحة.

وقال ترامب لصحفيين بعد وصوله إلى واشنطن مساء الأحد عقب رحلة قصيرة إلى نيويورك إنه ناقش المسألة على متن الطائرة.

وقال “نعمل على حل قد يكون جيدا جدا”. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأضاف “ستسمعون عنه قريبا. نسعى لإنهاء هذا الوضع واستعادة الرهائن”.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، وجه ترامب تحذيرا إلى حماس لقبول شروطه للاتفاق، دون أن يتطرق إلى تفاصيل.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “قبل الإسرائيليون شروطي. وحان الوقت لحماس لقبولها أيضا. حذرت حماس من عواقب عدم قبولها. هذا تحذيري الأخير.. لن يكون هناك تحذير آخر!”

وقال ترامب لصحفيين إنه يعتقد أنه ستتم إعادة جميع الرهائن، قائلا “أعتقد أننا سنعيدهم جميعا”.

وأشار إلى أن بعضهم ربما يكون قد لقي حتفه بالفعل، لكن الهدف هو استعادة جثثهم.

وأفادت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية يوم السبت بأن ترامب قدم اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار إلى حماس.

وذكرت القناة أنه بموجب المقترح، ستطلق حماس سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة، وعددهم 48، في اليوم الأول من الهدنة مقابل الإفراج عن آلاف المحتجزين الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، وستتفاوض على إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل “تدرس بجدية” اقتراح ترامب، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

مقترح ترامب الجديد

قد أفاد موقع أكسيوس بأن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة حماس بشأن “اتفاق الرهائن” ووقف إطلاق النار.

ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين قولهما إن المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف الموقع أن المقترح الجديد يهدف لإيجاد حل دبلوماسي قبل العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

ومن جانب آخر، أشارت هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 الإسرائيليتان إلى أنّ المقترح الذي حمله المبعوث الأميركي يتضمن تغييرات أساسية مقارنة بالمبادرات السابقة. وتنص بنوده على:

-إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة وعددهم 48، بينهم 20 على قيد الحياة وجثث 28 قتيلا، في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة.

-بالمقابل سيتم الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية، إلى جانب آلاف المعتقلين الآخرين.

-وقف عملية “عربات جدعون2″ التي أطلقها الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري لاحتلال مدينة غزة بالكامل.

-فتح مسار تفاوضي جديد بإدارة ترامب شخصيا للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

ويطالب المقترح حركة حماس بالاعتماد على وعود ترامب بإنهاء الحرب، على افتراض أن إسرائيل ستجد صعوبة في مواصلة القتال داخليا وخارجيا بعد الإفراج عن الأسرى.

بيان حماس

وعقب تصريحات ترامب أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها تلقت بعض الأفكار من الطرف الأميركي عبر الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أنها جاهزة فورا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من المستقلين الفلسطينيين تتسلم عملها فورا.

كما أكدت حماس أنها في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني.

وفي بيانها بوقت متأخر من مساء الأحد، رحبت حماس بأي تحرك من شأنه دعم الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي.

لكن حماس اشترطت ضمان التزام إسرائيل “علنا وصراحة بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة بالوصول إلى اتفاقات وترفضها أو تنقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناء على مقترح أميركي ووافقت عليه الحركة في القاهرة بتاريخ 18/8/2025، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل واستمر في مجازره وتطهيره العرقي”.

وكانت حماس قد أكدت مرارا استعدادها للتوصل إلى صفقة شاملة تشمل إطلاق الأسرى ووقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، متهمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- بتعطيل جهود الوسطاء عبر فرض شروط جديدة في كل مرحلة تفاوضية.

وردت حماس مؤخرا على تصريحات نتنياهو بالقول إنه “يصر على إفشال المبادرات”، مؤكدة أنها تُبدي المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل، لكنها حذرت من أنه في حال لم يُجبر الاحتلال على دفع أثمان باهظة فلن يتوقف جيشه عن ارتكاب جرائم ضد الشعب الفلسطيني.

موقف إسرائيلي

في غضون ذلك، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر مقرب من نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلع على صياغة المقترح الأميركي الجديد بشأن صفقة غزة.

وأوضح المصدر أن المقترح لم يتم نقله إلى الحكومة بشكل منظم.

من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل “تدرس بجدية” مقترحا جديدا قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتعلق بصفقة تبادل للأسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن إسرائيل تأخذ المبادرة الأميركية بجدية، لكنه اتهم حركة حماس بالاستمرار في “التعنت”.

وفي السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل منحت الضوء الأخضر للمقترح الأميركي بشأن اتفاق تبادل الأسرى.

ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع قوله إن “المبادئ المقترحة لإنهاء الحرب تتوافق على ما يبدو مع مطالب إسرائيل”.