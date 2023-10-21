بعد توعد أبو عبيدة بـ"معركة طويلة"..الجيش الإسرائيلي: تنتظرنا أيام صعبة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستستمر أسابيع طويلة. وذلك بعد يوم من توعد “أبو عبيدة” الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال بـ”معركة طويلة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي نقلته هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، إن الحرب مع الفصائل الفلسطينية في غزة ستستمر أسابيع طويلة، “وبانتظارنا تحديات وأيام صعبة”.

وأكد أن الغارات ستستمر على قطاع غزة، وهدد باستهدافها بشكل متواصل، مشيرا إلى أن مئات الآلاف من أفراد احتياط الجيش الإسرائيلي ينشطون حاليا.

وفي رده على سؤال أحد الصحفيين بشأن الحرب البرية في غزة قال هاغاري “نواصل الاستعداد للخطوات التالية”.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل بكل الطرق على تحديد مواقع المحتجزين في غزة، متوعدا “بإهدار دم” كل من كانت له يد في عملية “طوفان الأقصى”.

وأطلقت كتائب القسام وفصائل المقاومة فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري “طوفان الأقصى” ردا على الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات مخلفة وفق الأرقام الإسرائيلية أكثر من 1400 قتيل. بينما خلف العدوان على غزة أكثر من 4100 شهيد حتى الآن.