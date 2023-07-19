بعد "جدليّة اعتقاله".. بوتين لن يحضر قمة بريكس في جنوب أفريقيا

أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة بريكس، التي تستضيفها البلاد، الشهر المقبل، وهي قمة من المنتظر أن يحضرها جميع رؤساء الدول الأعضاء في المجموعة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وأشار مكتب رئيس جنوب أفريقيا إلى أنّنا “توصلنا إلى قرار عدم حضور بوتين للقمة بشكل مشترك مع روسيا”، على أن يمثل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بلاده فيها.

يأتي ذلك في وقت أكد الكرملين اليوم الأربعاء، أنّ روسيا لم تبلغ جنوب أفريقيا بأنّ القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بناء على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية سيعني “إعلان حرب”.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين أنه مع ذلك يدرك الجميع، من دون توضيح ذلك لهم، ما تعنيه محاولة التعدي على حقوق بوتين.

وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب أفريقيا، أمس الثلاثاء، أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، طلب من المحكمة الجنائية الدولية إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، لأن من شأن ذلك أن يصل إلى حد إعلان الحرب.