بعد جدل بشأن العقوبات على إسرائيل.. وزير الخارجية الهولندي يستقيل من منصبه!

أعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من منصبه بعد جدل بشأن فرض عقوبات محتملة على إسرائيل خلال جلسة حكومية.

وقال فيلدكامب “أرى أنني لست في موقع يخولني باتخاذ إجراءات إضافية ذات أهمية من أجل الضغط على إسرائيل”.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن إعلان وزير الخارجية استقالته جاء بعد فشله في إقناع مجلس الوزراء بفرض مزيد من العقوبات على إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أقل من شهر على إعلان أمستردام وزيرين إسرائيليين من اليمين المتشدد شخصين غير مرغوب فيهما على خلفية الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وكان وزير الخارجية الهولندي قد أعرب، الأربعاء، عن رفض بلاده للعقوبات الأمريكية الإضافية المفروضة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.

وقال فيلدكامب في منشور له عبر منصة “إكس”، إن هولندا تدعم المحكمة دعما كاملا”، مشددا على ضرورة أن تتمكن الهيئات القضائية الدولية المستقلة من أداء عملها دون عوائق.

ويأتي الموقف الهولندي في وقت تثير فيه العقوبات الأمريكية جدلا واسعا حول استقلالية المحكمة ودورها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم.