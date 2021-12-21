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بعد جدل تأجيل الانتخابات.. الأمم المتحدة تنفي إخلاء مقراتها في ليبيا

21 - ديسمبر - 2021
الأمم المتحدة تدعو لضمان استقرار ليبيا

الأمم المتحدة تدعو لضمان استقرار ليبيا

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نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء، ما تردد حول إخلاء مقراتها في البلاد، بعد جدل حاد حول تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء في تدوينة نشرتها البعثة على صفحتها عبر فيسبوك، ”لا يوجد مقر لبعثة الأمم المتحدة للدعم بضاحية عين زارة في طرابلس، ولم تخلِ أي مقر لها في ليبيا“ محذرة من ما وصفته بـ“الأخبار الكاذبة والملفقة“ .

وفي السياق، نفت السفارة التونسية في العاصمة الليبية طرابلس، الأنباء المتداولة بشأن إخلاء مقرها من قبل الأمم المتحدة، مؤكدة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية الثلاثاء، أن ”مصالحها تعمل بصفة عادية وآمنة“.

ويأتي نشر إشاعة إخلاء مقرات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومقرات بعض السفارات وسط توترات وانتشار الميليشيات في عدد من المناطق.

وطلبت جامعة طرابلس، الثلاثاء، من طلابها وعامليها إخلاء الجامعة بسبب ”الظروف الأمنية“، وقالت الجامعة على صفحتها عبر فيسبوك، وفي منشور وزع على الطلبة، إنه ”بناء على التعليمات الصادرة من رئاسة جامعة طرابلس وبعد تواصل السيد وكيل الكلية للشؤون العلمية والسيد رئيس اتحاد طلبة كلية الهندسة، تلغى كل المحاضرات لهذا اليوم وعلى جميع الطلبة مغادرة مبنى الكلية والجامعة نظرا للظروف الأمنية“.

وجاء هذا القرار في أعقاب انتشار آليات وسيارات مسلحة في العديد من مناطق العاصمة، وقالت وسائل إعلام محلية إن المسلحين أغلقوا الطرق في منطقة عين زارة بمتاريس وسواتر ترابية وسط انتشار عربات مسلحة، كما شوهد انتشار كثيف للمدرعات والسيارات العسكرية في منطقة صلاح الدين.

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