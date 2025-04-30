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سوريا.. اشتباكات في صحنايا ووزارة الداخلية تتوعد الخارجين عن القانون

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2025 11:32 صباحًا
قوات الأمن العام السوري تنتشر على أطراف مدينة جرمانا بريف دمشق.سانا

قوات الأمن العام السوري تنتشر على أطراف مدينة جرمانا بريف دمشق. سانا

سانا
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شهدت أشرفية صحنايا بريف دمشق، خلال الساعات الماضية، اشتباكات على أطراف المدينة.

مقتل 11 من الأمن العام
كما سمع فجر اليوم الأربعاء، أصوات تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

بدوره، أكد مصدر أمني بدمشق لوكالة سانا، عن ارتقاء 11 عنصراً من الأمن العام بعد استهدافهم بقذائف آر بي جي من قبل مجموعات خارجة عن القانون وأثناء تواجدهم بمقراتهم.

وأضاف أن تلك المجموعات الخارجة عن القانون قامت بالهجوم على حاجز أمني، ثم انتشرت في الأراضي الزراعية وأطلقت النار على السيارات والمارة.

كما تابع أنها استهدفت أيضاً سيارة قادمة من منطقة درعا قتل على إثر الاستهداف 6 أشخاص.

وأكد أن الأمن العام يقوم بملاحقة بعض الخارجين عن القانون المعتدين على الحواجز والسيارات المدنية.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية في بيان، الأربعاء، أن مجموعات مسلحة أطلقت النار على آليات المدنيين والأمن العام في صحنايا.

كذلك شددت على أن ستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن سوريا.

توتر في جرمانا
تأتي هذه الحادثة متزامنة مع الاشتباكات والتوترات التي شهدتها خلال اليومين الماضيين ضاحية جرمانا قرب دمشق، إلى أن توصّل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا ليل أمس الثلاثاء إلى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الأحداث، والحدّ من التجييش الطائفي.

أيضاً هنا تعهدت الداخلية السورية بملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون، وبحماية الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي.

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