الخميس 29 ذو القعدة 1445 ﻫ - 6 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد جنوب أفريقيا.. إسبانيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

منذ 59 دقيقة
وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية

وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني.

وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

هذا وقال إسبن بارت أيده وزير الخارجية النرويجي في مؤتمر صحفي الأربعاء 22 مايو 2024 إن اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا رسميا بدولة فلسطينية مستقلة سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو\أيار 2024.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الأربعاء إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الثلاثاء 28 مايو\أيار 2024.

وصرح سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
بالفيديو.. ترامب ضائعاً ومرتبكاً
خريطة أوغندا
أوغندا تقترض 500 مليون دولار من كوريا الجنوبية لتمويل مشاريع بنى تحتية
اعتقالات في الضفة الغربية
غزة تحت النار
تحت حماية قوات الاحتلال.. اعتقالات واقتحامات واسعة بالضفة الغربية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نتنياهو يهدد من كريات شمونة: نحن مستعدون لعملية قوية جداً في لبنان
إغماء -تعبيرية
5 طرق تساعدك على تجنب الإغماء مع ارتفاع درجات الحرارة
لوشن ترطيب القدمين
نصائح لمرضى السكري للعناية بالقدمين