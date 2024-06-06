بعد جنوب أفريقيا.. إسبانيا ستنضم لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني.

وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

هذا وقال إسبن بارت أيده وزير الخارجية النرويجي في مؤتمر صحفي الأربعاء 22 مايو 2024 إن اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا رسميا بدولة فلسطينية مستقلة سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو\أيار 2024.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث الأربعاء إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الثلاثاء 28 مايو\أيار 2024.

وصرح سايمون هاريس رئيس الوزراء الأيرلندي إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.