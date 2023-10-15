بعد جولة عربيّة.. بلينكن يعود غدًا إلى "إسرائيل" للمرة الثانية خلال 5 أيام

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر اليوم الأحد، أنّ وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعود إلى “إسرائيل” مجددًا غدًا الإثنين لإجراء مزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين.

تأتي زيارة بلينكن الثانية بعد خمسة أيام من زيارته الأولى إلى “إسرائيل”.

هذا وقد وصل بلينكن اليوم إلى مصر، سابع محطة له منذ بدء جولته الإقليمية يوم الخميس، وذلك بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وقد وصف بلينكن اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنّه كان “مثمرًا للغاية”.

بدوره، أكد ولي العهد السعودي، خلال الاجتماع، ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، مؤكدًا سعي المملكة لتكثيف التواصل، والعمل على التهدئة، واحترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وتحقيق السلام العادل والدائم.

وشدد ولي العهد على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد زار إسرائيل والأردن وقطر والبحرين والسعودية والإمارات، والتقى في تلك الدول بكبار الزعماء والمسؤولين.