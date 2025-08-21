بعد حادثة اختراق جوي.. هولندا تعلن عن نشر صواريخ "باتريوت" في بولندا

قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش اليوم الخميس إن هولندا تعتزم إرسال منظومتين للدفاع الجوي من طراز باتريوت ونحو 300 فرد لحماية مركز للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في بولندا حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، سقطت طائرة مسيرة روسية الصنع في حقل بشرق بولندا، مما زاد من حالة القلق في وارسو إزاء الانتهاكات لمجالها الجوي خلال الحرب في أوكرانيا المجاورة.

وقال كاميش في مؤتمر صحفي “بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا والصراع الدائر ودور بولندا في تأمين النقل إلى أوكرانيا لوجستيا… تعلن هولندا دعمها لأنظمة تأمين مجالنا الجوي وأنظمة الدفاع الجوي”، معربا عن تقديره لهذا القرار.

وأوضحت هولندا أمس الأربعاء أن أنظمة باتريوت سيجري نشرها في الفترة من أول ديسمبر كانون الأول إلى أول يونيو حزيران من العام المقبل.

وسقطت الطائرة العسكرية المسيرة في حقل بشرق بولندا ليل الثلاثاء، مما أسفر عن اندلاع حريق في المحاصيل وتحطم النوافذ في المنازل القريبة وتفاقم التوترات التي تحيط بالجهود المكثفة الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال مدع عام اليوم الخميس إن الطائرة المسيرة جاءت على الأرجح من اتجاه روسيا البيضاء، حليفة موسكو المقربة، والتي تدعم حرب روسيا في أوكرانيا.