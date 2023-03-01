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بعد حادثة القطار.. رئيسة اليونان تقطع زيارتها لمولدوفا

منذ 37 دقيقة
رئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو

رئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو

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قالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو الأربعاء إنها ستقطع زيارتها إلى مولدوفا وستعود لبلادها عقب حادث تصادم قطارين قال مسؤولون إنه أودى بحياة ما لا يقل عن 36 شخصا.

وقالت ساكيلاروبولو في مؤتمر صحفي مشترك في كيشيناو عاصمة مولدوفا مع نظيرتها مايا ساندو “للأسف، علي أن أقطع زيارتي لكي أتمكن من التواجد بالقرب من شعبي ومساندة من هم بحاجة إلى ذلك”.

وأضافت “أقدم التعازي لهؤلاء الذين فقدوا أحبابهم أو عانوا بسبب تلك الكارثة، وفي هذه الأثناء، تجري عملية إنقاذ لمساعدة من كانوا على متن قطار الموت”.

وبدأت ساكيلا روبولو زيارتها، التي كان مقررا أن تستمر ليومين، صباح اليوم الأربعاء 1\3\2023 بلقاء مع ساندو، وكان مقررا أن تعقد اجتماعات مع رئيسي البرلمان والحكومة.

    المصدر :
  • رويترز

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