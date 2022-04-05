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بعد حادثة بوتشا.. الدنمارك وإيطاليا تعلنان طرد دبلوماسيين روس

منذ 15 ساعة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2022 12:27 مساءً
عاصمة الدنمارك - كوبنهاغن

عاصمة الدنمارك - كوبنهاغن

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مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، ومع تزايد وتيرة القصف خاصة بعد حادثة “بوتشا” يوم الأحد، تتزايد موجة العقوبات على روسيا وكياناتها في العالم.

من هنا، قال وزير الخارجية الدنمركي جيبي كوفود اليوم الثلاثاء إن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيا روسيا بعد تقارير عن العثور على مقابر جماعية وقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وكذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا طردت 30 دبلوماسيا روسيا بسبب مخاوف أمنية، وذلك بحسب تصريحات أرسلها متحدث.

كذلك، تتخذ عدد من الحكومات الغربية الأخرى خطوات مماثلة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي المقابل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الروسية القول إن روسيا ستنتقم بعد طرد 15 من دبلوماسييها من الدنمرك وايطاليا.

    المصدر :
  • رويترز

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