بعد حظر النفط الروسي.. ما هي بدائل إيطاليا لمصفاة "لوك أويل"؟

بعد إتفاق زعماء الإتحاد الأوروبي على الحظر التدريجي على واردات النفط الروسي، أفاد روبرتو تشينجولاني، وزير التحول البيئي الإيطالي اليوم السبت إن التأميم واحد من البدائل بالنسبة لمصفاة النفط الإيطالية الموجودة في جزيرة صقلية والتابعة لشركة لوك أويل الروسية.

وقال تشينجولاني خلال حدث نظمته صحيفة إل فوجليو “هناك عدد من الخيارات قيد الدراسة، أحدها التأميم… والخيار الآخر هو تدخلات مشتر خارجي”. ولم يخض في التفاصيل بشأن من يمكن أن يكون هذا المشتري الخارجي.

وتسهم المصفاة بنحو 20 في المئة من طاقة التكرير الإيطالية. وتوظف المنشأة نحو ألف عامل واعتادت شراء ما بين 30 و40 في المئة من الخام اللازم لها من روسيا في حين يأتي الباقي من الأسواق الدولية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا اضطرت المصفاة للحصول على كامل الخام الذي تحتاج إليه من لوك أويل لأن البنوك الدولية لم تعد تقدم لها الائتمان.

وذكرت مصادر لرويترز في نيسان أن تأميما مؤقتا للمصفاة أحد البدائل التي تبحثها الحكومة في حالة فرض عقوبات على النقط الروسي.