الأحد 13 ذو القعدة 1443 ﻫ - 12 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بعد حظر النفط الروسي.. ما هي بدائل إيطاليا لمصفاة "لوك أويل"؟

منذ 5 ساعات
A A A
طباعة المقال

بعد إتفاق زعماء الإتحاد الأوروبي على الحظر التدريجي على واردات النفط الروسي، أفاد روبرتو تشينجولاني، وزير التحول البيئي الإيطالي اليوم السبت إن التأميم واحد من البدائل بالنسبة لمصفاة النفط الإيطالية الموجودة في جزيرة صقلية والتابعة لشركة لوك أويل الروسية.

وقال تشينجولاني خلال حدث نظمته صحيفة إل فوجليو “هناك عدد من الخيارات قيد الدراسة، أحدها التأميم… والخيار الآخر هو تدخلات مشتر خارجي”. ولم يخض في التفاصيل بشأن من يمكن أن يكون هذا المشتري الخارجي.

وتسهم المصفاة بنحو 20 في المئة من طاقة التكرير الإيطالية. وتوظف المنشأة نحو ألف عامل واعتادت شراء ما بين 30 و40 في المئة من الخام اللازم لها من روسيا في حين يأتي الباقي من الأسواق الدولية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا اضطرت المصفاة للحصول على كامل الخام الذي تحتاج إليه من لوك أويل لأن البنوك الدولية لم تعد تقدم لها الائتمان.

وذكرت مصادر لرويترز في نيسان أن تأميما مؤقتا للمصفاة أحد البدائل التي تبحثها الحكومة في حالة فرض عقوبات على النقط الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم تونس
في تونس.. النيابة العسكرية تحقق مع صحفي نقل خبر عن الرئيس سعيد!
منشأة نفط نرويجية
النرويج تبذل جهدها لتجنب إضراب نفطي
طيران الشرق الأوسط
خلال شهر.. ارتفاع الطلب لدى شركات طيران الشرق الأوسط 265%

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
بعد الارتفاع... دولار السوق السوداء يعاود انخفاضه
مطار دمشق الدولي
صالات مطار دمشق المخصصة للحرس الثوري وحزب الله "دُمرَت" بالكامل.. "صور"
المروحية الإيطالية
العثور على المروحية الإيطالية المفقودة!